Huelga en el Servei Ferroviari de Mallorca en defensa de la seguridad ferroviaria y del servicio público

Tras la asamblea celebrada este lunes en la estación Intermodal los trabajadores de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) anuncian paros parciales en defensa de la seguridad ferroviaria y del servicio público. Así lo han decidido tras la votación en la que han participado para dar luz verde a esta medida de presión contra el Govern. En los próximos días informarán del calendario de movilizaciones que se van a llevar a cabo.