La huelga de médicos acorrala a la ministra Mónica García y pone en riesgo miles de citas

En este sentido, desde Baleares ayer sí se dieron datos más concretos: se suspendieron un total de 2.162 consultas de atención primaria y 77 intervenciones quirúrgicas, según los datos provisionales remitidos por el IbSalut. Aquí el Sindicato Médico de Baleares (Simebal) estimó que la convocatoria fue secundada un gran número de médicos jóvenes, rondando entre el 90-95%. En concreto, apuntaron que el elevado seguimiento en el servicio de anestesia, que alcanzó el 95%, generó un gran impacto en las intervenciones quirúrgicas.