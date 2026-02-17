edición general
6 meneos
8 clics

La huelga de médicos acorrala a la ministra Mónica García y pone en riesgo miles de citas

En este sentido, desde Baleares ayer sí se dieron datos más concretos: se suspendieron un total de 2.162 consultas de atención primaria y 77 intervenciones quirúrgicas, según los datos provisionales remitidos por el IbSalut. Aquí el Sindicato Médico de Baleares (Simebal) estimó que la convocatoria fue secundada un gran número de médicos jóvenes, rondando entre el 90-95%. En concreto, apuntaron que el elevado seguimiento en el servicio de anestesia, que alcanzó el 95%, generó un gran impacto en las intervenciones quirúrgicas.

| etiquetas: huelga , médicos , pacientes
5 1 1 K 49 actualidad
2 comentarios
5 1 1 K 49 actualidad
maquingo #1 maquingo
El Inmundo se olvida de quien gestiona la Sanidad....
0 K 7
JuanCarVen #2 JuanCarVen *
#1 Quién tiene la competencia en lo que reclaman los médicos Estado o CCAA. Una vez respondida está pregunta se reclama a cada uno.
0 K 11

menéame