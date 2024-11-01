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La huelga indefinida explicada, incluso, para los del PP [CAT]

La huelga indefinida explicada, incluso, para los del PP [CAT]

Si el presidente Pérez no pone sus subordinados a negociar, la huelga indefinida en educación empezará el 11 de mayo. El gobierno quiere reducirlo todo a una cuestión salarial. Pero no puede. El profesorado se siente desprotegido cuando se producen incidentes y agresiones. El poder adquisitivo de los docentes hace más de veinte años que baja. Las cargas burocráticas y la elaboración de informes ridículos han llegado a extremos irritantes. Los edificios no se renuevan y en algunos el calor es insoportable. Ratios, inclusión sin recursos...

| etiquetas: huelga , indefinida , explicada , incluso , pp , educación
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5 comentarios
2 1 0 K 23 actualidad
eaglesight1 #1 eaglesight1
Como si al PP le importara algo la educación o la sanidad, en especial la pública. Este artículo parte de una premisa errónea.
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Falk #5 Falk
#1 entiendo q va dirigida a sus votantes
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#2 guillersk
¿ Como la de médicos?
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Loyert #3 Loyert
Otra huelga demonizada como la de los médicos, o esta es de las buenas?
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Mo_1 #4 Mo_1 *
edit
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menéame