La huelga indefinida explicada, incluso, para los del PP [CAT]

Si el presidente Pérez no pone sus subordinados a negociar, la huelga indefinida en educación empezará el 11 de mayo. El gobierno quiere reducirlo todo a una cuestión salarial. Pero no puede. El profesorado se siente desprotegido cuando se producen incidentes y agresiones. El poder adquisitivo de los docentes hace más de veinte años que baja. Las cargas burocráticas y la elaboración de informes ridículos han llegado a extremos irritantes. Los edificios no se renuevan y en algunos el calor es insoportable. Ratios, inclusión sin recursos...