Huelga general en Argentina por la reforma laboral de Milei

Las centrales obreras de Argentina han convocado para este jueves una huelga general en protesta contra el proyecto de reforma laboral, impulsado por el Gobierno del ultraderechista Javier Milei y que debatirá el pleno de la Cámara de Diputados. Se trata de la cuarta huelga general desde que Milei asumió la presidencia argentina, en diciembre de 2023. El paro afectará a todo tipo de actividades, incluido el transporte de pasajeros.

#1 Tronchador. *
Así no argentinos, elegisteis motosierra ahora no podéis frenar, si no luego dirán que no funcionó el experimento neoliberal porque no fuisteis suficientemente libres.
Un poco de sacrificio, nos estáis fallando a todos.
Amperobonus #2 Amperobonus
#1

No hagáis llorar a @Findeton :professor:
Findeton #3 Findeton
#2 Casi la mitad de los trabajadores son en negro/informales, así que eso de huelga "general", pues muy general no será. Y si es la 4ª "huelga general" en 2 años, pues tampoco debe ser algo muy serio.

Ojalá se apruebe pronto la reforma y muchos trabajadores pasen a ser formales, a tener derechos.
