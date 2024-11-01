Huelga general en Argentina por la reforma laboral de Milei  

Las centrales obreras de Argentina han convocado para este jueves una huelga general en protesta contra el proyecto de reforma laboral, impulsado por el Gobierno del ultraderechista Javier Milei y que debatirá el pleno de la Cámara de Diputados. Se trata de la cuarta huelga general desde que Milei asumió la presidencia argentina, en diciembre de 2023. El paro afectará a todo tipo de actividades, incluido el transporte de pasajeros.