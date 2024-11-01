Lo que me hubiera gustado saber sobre Alemania antes - Ai Weiwei [EN]

Un periódico alemán me encargó un artículo pero luego se negó a publicarlo. El 23 de julio, en respuesta a la solicitud de Zeit Magazin de aportar reflexiones adicionales en un tono más personal y desenfadado, envié nuevas contribuciones. Dos días después, nos presentaron una versión abreviada y editada del texto y, poco después, nos informaron de la cancelación de su publicación