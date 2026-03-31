Huawei llevará la conectividad satelital a smartphones y relojes de precio asequible

Richard Yu, Director Ejecutivo en Huawei, anunció que quiere llevar la conectividad satelital a sus dispositivos más asequibles. En concreto, indicó que ahora mismo es una tecnología escaparate para los dispositivos de alta gama. Pero que Huawei trasladará esta característica fuera de sus dispositivos premium como son los smartphone Huawei Mate o Pura. No solo busca expandir la tecnología a smartphones más baratos, sino también a relojes inteligentes asequibles.
| etiquetas: conexion , satelite , moviles , internet , cobertura , areas , incomunicadas
Huawei acaba de dar un paso que puede redefinir la conectividad global: redes híbridas que combinan infraestructura terrestre con conexión “espacial” vía satélites en órbita baja. En este video analizamos qué es Net 5.5G (Net 5.5G), por qué se considera el puente real hacia la sexta generación, y cómo sus promesas de latencias por debajo de un milisegundo podrían habilitar aplicaciones críticas como cirugía remota, automatización industrial y robótica avanzada.… » ver todo el comentario