Huawei llevará la conectividad satelital a smartphones y relojes de precio asequible

Richard Yu, Director Ejecutivo en Huawei, anunció que quiere llevar la conectividad satelital a sus dispositivos más asequibles. En concreto, indicó que ahora mismo es una tecnología escaparate para los dispositivos de alta gama. Pero que Huawei trasladará esta característica fuera de sus dispositivos premium como son los smartphone Huawei Mate o Pura. No solo busca expandir la tecnología a smartphones más baratos, sino también a relojes inteligentes asequibles.