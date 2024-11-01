edición general
Huawei está construyendo su propio ecosistema alternativo a CUDA. Si lo consigue, NVIDIA tendrá un grave problema

CUDA no es un accesorio del chip, es el estándar de facto sobre el que se escribe, se optimiza y se depura la mayor parte del código de IA del planeta. Cambiar de GPU sin cambiar de CUDA no existe. Y cambiar de CUDA implica reescribir años de trabajo.

Cantro
Recuerdo haber comentado que lo de Huawei era un tiro en el pie por parte de Estados Unidos

Nunca anticipé que sería con un calibre tan grueso
6
NoPracticante
#2 un froilán histórico. Y todo por contentar a Apple y otros.
0
Barriales
#2 mas o menos pensaba igual que tu. Hoy en día todo lleva chips.
0
Verdaderofalso
EEUU ha hecho que China acelere en el desarrollo de todo.
Nunca les estarán lo suficientemente agradecidos
2
azathothruna
Si ya empiezan a alcanzar en hardware (chips) a los colonizadores, codificar es de noobs.
Y segun creo no usan el pinyin en los lenguajes de programacion.
Se imaginan?
0
fzman
#5 Usan exclusivamente las letras del inglés. En teoría nada impide usar unicode para los nombres (de variables, funciones y de etc.), pero en la práctica eso crea posibles malentendidos y restringe la posibilidad de colaboraciones.
1
alkalin
Para que fuera adoptado masivamente, tendrían que hacerlo opensource igual que su AI.

Eso daría una buena lección a Nvidia.
1
Einwanderer
#1 Ya lo son.
0
bibubibu
Cuando le has tocado las gónadas a un país como China, que se toma muy en serio el nacionalismo, pasan estas cosas. Ponen a toda su gente a buscar alternativas para ir por libre todo lo que puedan y no arrodillarse ante nadie.

China a metido pasta y sacando a millones de ingenieros para que se pongan las pilas. Ahora iremos viendo los resultados de todo ello y la hostia que van a dar a occidente a mano abierta, se oirá hasta en Marte como mínimo.
0
fzman
CUDA no tiene la complejidad de de un sistema operativo, no exageremos.
0

