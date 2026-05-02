Primer movimiento del Gobierno de Sánchez para frenar la reclamación de 1.250 millones por la mina de uranio

El Gobierno de Pedro Sánchez ha movido ficha en el proceso de arbitraje ya abierto contra España por el caso de la mina de uranio que Berkeley intentó abrir en Salamanca y que tumbó el Ministerio para la Transición Ecológica. Según ha trascendido esta semana, la Abogacía del Estado presentó hace unos días una solicitud para que se resuelvan, como cuestión preliminar, las objeciones relativas a la jurisdicción del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) sobre el caso.