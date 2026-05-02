Primer movimiento del Gobierno de Sánchez para frenar la reclamación de 1.250 millones por la mina de uranio

El Gobierno de Pedro Sánchez ha movido ficha en el proceso de arbitraje ya abierto contra España por el caso de la mina de uranio que Berkeley intentó abrir en Salamanca y que tumbó el Ministerio para la Transición Ecológica. Según ha trascendido esta semana, la Abogacía del Estado presentó hace unos días una solicitud para que se resuelvan, como cuestión preliminar, las objeciones relativas a la jurisdicción del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) sobre el caso.
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O les terminan dejando y explotar la mina o ganan la demanda,.... no se, creo que las empresas siempre hacen un win-win.
Luego a repartir beneficios entre los accionistas.
Pues claro que digo lo mismo. No entiendo por qué crees que no. No deberían existir esos arbitrajes, y el impuesto al Sol del PP fué una barbaridad, una cacicada y nos ha costado años de avance y más dinero del que ha "ahorrado".
Y eso ni admite mucha discusión ni tiene nada que ver con mi opinión sobre los arbitrajes.
Son dos cosas totalmente diferentes.
La bajada de las primas nos ha ahorrado mucho dinero, y no nos ha costado años de avance, ya que las primas dejaron de darse años antes.
Y desde que dejaron de darse al final de 2009, no se presentó ningún proyecto nuevo.
Y las dos un tremendo error.
La bajada de las primas nos ha ahorrado mucho dinero,
Cuéntamelo después de valorar la pérdida de inversiones y puestos de trabajo, el retraso que supuso en las energías renovables y después de que paguemos todas las sanciones.
A ver que sale.
no nos ha costado años de avance, ya que las primas dejaron de darse años antes
Dejaron de darse "años antes" de qué ?
ZP hizo un recorte de primas, pero… » ver todo el comentario