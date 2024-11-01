edición general
26 meneos
48 clics
Ana Garrido Ramos: Las cinco vidas de una mujer que se negó a mirar hacia otro lado. — Es hora de que la ciudadanía la proteja

Ana Garrido Ramos: Las cinco vidas de una mujer que se negó a mirar hacia otro lado. — Es hora de que la ciudadanía la proteja

Hay personas que, sin proponérselo, se convierten en un punto de inflexión para un país. Personas que, al defender un principio, terminan sacrificando casi todo. Entre ellas está Ana Garrido Ramos, funcionaria, denunciante, activista, empresaria, y, sobre todo, ser humano: excepcional. Puedo jurarlo ante un tribunal; su historia es la de cinco vidas vividas en una sola, y cada una de ellas explica por qué hoy necesita apoyo, cuidado y reparación.

| etiquetas: corrupción , justicia , reparación
21 5 0 K 160 actualidad
5 comentarios
21 5 0 K 160 actualidad
#3 Pixmac
#0 Titular corregido. También me ha pasado en alguna ocasión, aunque lo he corregido antes de enviar.
0 K 20
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
#0 Te corrijo. Te ha faltado un "-" al final.
0 K 14
#4 omega7767
fenomenal. Le hago una donación de 10€, por ahora

Ojalá que miles de personas lo hagan. Esta persona ha sido una heroina, sacrificando su vida por la verdad. Ha sido atacada sin piedad por el PP y sus esbirros
0 K 11
#5 Cincocuatrotres
#4 también pase por caja, es indignante que no se proteja a este tipo de fuentes cuando hay tanto inútil colocado comiendo la sopa boba.
0 K 8
#2 cocococo
Primera vez que veo un titular en forma de enlace puro y duro.
0 K 7

menéame