Iniciativa legislativa para debatir toros no sean patrimonio cultural

Iniciativa legislativa para debatir toros no sean patrimonio cultural

La iniciativa legislativa popular para que la tauromaquia deje de ser patrimonio cultural ha recibido el apoyo de PSOE, Sumar y ERC. «La ILP no impone ninguna prohibición, solo pedimos devolver a las comunidades la libertad de legislar» en función de su criterio cultural y ético, ha explicado la abogada en la defensa de la iniciativa que propone derogar la Ley 18/2013 que declaró la tauromaquia como «patrimonio cultural».

11 comentarios
#7 ombresaco
¿Una iniciativa legislativa popular es más útil que una recogida de firmas de change.org?

Edito: Me respondo a mí mismo, es.wikipedia.org/wiki/Iniciativa_legislativa_popular_en_España En lectura rápida, solo 1 tramitada, de más de 140
#1 DORO.C
#0 Mira de editar el título, se te ha colado la URL.
#5 bacilo
#1 gracias
#3 Jaime131
«La ILP no impone ninguna prohibición, solo pedimos devolver a las comunidades la libertad de legislar»

Vamos, que seguiremos igual que antes.
#6 uvi
#3 Yo creo que van por aqui los tiros:

En Cataluña no se celebran corridas de toros desde 2012 debido a una prohibición aprobada por el Parlamento catalán en 2010, a pesar de que el Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional en 2016. La prohibición fue impulsada por la plataforma ¡Prou! y se basó en el creciente rechazo animalista en la región.
En 2016, el Tribunal Constitucional anuló la prohibición por considerar que invadía la competencia estatal sobre el patrimonio cultural.
#8 TipejoGuti
Que no cunda el pánico, la Inutilidad Legislativa Populista sirve para lo que sirve, para crear conciencia, unir colectivos, darte publicidad,...pero se legisla a través del BOE no del periodico.
Lo gracioso, los mismos que la apoyan podían haberla hecho realidad hace meses.
Por algo representante es sinónimo de actor.
#10 Format_C
#8 venía a eso, creo que desde que existen se han ratificado 0 ILP
#4 bacilo
Es una tremenda persecución política a Vox. Todos están en el ajo. :troll:
#2 denocinha
Ni vivienda, ni empleo, ni pensiones. Solo cosas baratas y altamente ideologizadas
#9 Veo
#2 primera falacia del día.
#11 denocinha
#9 Sabes lo que es una falacia?
