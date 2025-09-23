Iniciativa legislativa para debatir toros no sean patrimonio cultural

La iniciativa legislativa popular para que la tauromaquia deje de ser patrimonio cultural ha recibido el apoyo de PSOE, Sumar y ERC. «La ILP no impone ninguna prohibición, solo pedimos devolver a las comunidades la libertad de legislar» en función de su criterio cultural y ético, ha explicado la abogada en la defensa de la iniciativa que propone derogar la Ley 18/2013 que declaró la tauromaquia como «patrimonio cultural».
| etiquetas: tauromaquia , no , patrimonio cultural
Edito: Me respondo a mí mismo, es.wikipedia.org/wiki/Iniciativa_legislativa_popular_en_España En lectura rápida, solo 1 tramitada, de más de 140
Vamos, que seguiremos igual que antes.
En Cataluña no se celebran corridas de toros desde 2012 debido a una prohibición aprobada por el Parlamento catalán en 2010, a pesar de que el Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional en 2016. La prohibición fue impulsada por la plataforma ¡Prou! y se basó en el creciente rechazo animalista en la región.
En 2016, el Tribunal Constitucional anuló la prohibición por considerar que invadía la competencia estatal sobre el patrimonio cultural.
Lo gracioso, los mismos que la apoyan podían haberla hecho realidad hace meses.
Por algo representante es sinónimo de actor.