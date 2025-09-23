Iniciativa legislativa para debatir toros no sean patrimonio cultural

La iniciativa legislativa popular para que la tauromaquia deje de ser patrimonio cultural ha recibido el apoyo de PSOE, Sumar y ERC. «La ILP no impone ninguna prohibición, solo pedimos devolver a las comunidades la libertad de legislar» en función de su criterio cultural y ético, ha explicado la abogada en la defensa de la iniciativa que propone derogar la Ley 18/2013 que declaró la tauromaquia como «patrimonio cultural».