HP-UX llega al final de su vida útil hoy y estoy triste [ENG]

Hoy es 31 de diciembre de 2025, el último día del año, pero también marca el fin del soporte para la última y definitiva versión de uno de mis sistemas operativos favoritos: HP-UX. Hoy es el día en que HPE pone el último clavo en el ataúd de su sistema operativo UNIX de larga duración, marcando el final de otro vestigio del apogeo de las variantes comerciales de UNIX, un reinado terminado por el hardware x86 barato y la creciente popularización de Linux.