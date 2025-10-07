Hoy es el día mundial de los calvos: una celebración que reivindica la belleza

Cada 7 de octubre, miles de personas en todo el mundo reivindican la calvicie como símbolo de autenticidad y confianza, desafiando estereotipos y promoviendo la aceptación de la diversidad estética. Esta jornada, impulsada hace más de dos décadas, nació con el propósito de revalorizar la imagen masculina y femenina sin estigmas, reivindicando que la belleza no depende del cabello.