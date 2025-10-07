Hoy es el día mundial de los calvos: una celebración que reivindica la belleza

Cada 7 de octubre, miles de personas en todo el mundo reivindican la calvicie como símbolo de autenticidad y confianza, desafiando estereotipos y promoviendo la aceptación de la diversidad estética. Esta jornada, impulsada hace más de dos décadas, nació con el propósito de revalorizar la imagen masculina y femenina sin estigmas, reivindicando que la belleza no depende del cabello.
Tener pelo en la azotea es signo de juventud, y eso siempre va a ser una característica de belleza superior.
Y una cosa es pedir aceptación y normalización, y otra exigir que te vean como el más guapo del barrio, que es algo que no se puede forzar por mucho que algunos se empeñen, porque está la biología y los instintos detrás.
Abracemos el calvinismo. Porque ser calvo te ahorra dinero en peluquero, champú y además nadie te puede echar la culpa de que los pelos del lavabo son tuyos.
Eso sí, tengo otras cosas, nadie es perfecto.
No está peinado. Nunca me peino.
