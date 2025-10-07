edición general
Hoy es el día mundial de los calvos: una celebración que reivindica la belleza

Cada 7 de octubre, miles de personas en todo el mundo reivindican la calvicie como símbolo de autenticidad y confianza, desafiando estereotipos y promoviendo la aceptación de la diversidad estética. Esta jornada, impulsada hace más de dos décadas, nació con el propósito de revalorizar la imagen masculina y femenina sin estigmas, reivindicando que la belleza no depende del cabello.

#1 Tronchador.
Parida enorme.
Tener pelo en la azotea es signo de juventud, y eso siempre va a ser una característica de belleza superior.
The_Ignorator #5 The_Ignorator
#3 hay algo inspirado en la vida real en esa ilustración :troll:
#8 Tronchador.
#3 Esa mujer no es calva.
The_Ignorator #16 The_Ignorator
#8 Esa mujer es tan mujer como Jessica Rabbit, Lara Croft o las hermanas Gilda
Psignac #11 Psignac
#1 Pues sí, lo contrario es autoengaño.
Y una cosa es pedir aceptación y normalización, y otra exigir que te vean como el más guapo del barrio, que es algo que no se puede forzar por mucho que algunos se empeñen, porque está la biología y los instintos detrás.
Skiner #18 Skiner
#1 Depende hay gente que tiene mucho pelo y resulta repulsivo. :troll:
carademalo #12 carademalo
#6 Gracias, majo.
Elbaronrojo #10 Elbaronrojo
Le he preguntado a copilot cuantos calvos hay en España y dice que entorno a un 44'5 % de los hombres son calvos. Ya es hora de que el PCE pase a llamarse partido de los calvos de España, que seguro que arrasa.

Abracemos el calvinismo. Porque ser calvo te ahorra dinero en peluquero, champú y además nadie te puede echar la culpa de que los pelos del lavabo son tuyos.
#13 Tronchador.
#10 Además detectamos antes que los de más que llueve.
Skiner #19 Skiner
#10 Esto es un poco falacia. Existen grados de calvicie :troll:
Priorat #4 Priorat
Tengo la suerte, con 53, de no tener que participar de estas celebraciones para autoanimarse.
Eso sí, tengo otras cosas, nadie es perfecto.  media
Elbaronrojo #7 Elbaronrojo
#4 No se, yo veo eso muy peinado hacia delante. ¬¬
Priorat #9 Priorat
#7 Es envidia, ¿no?
No está peinado. Nunca me peino.
Skiner #17 Skiner
#9 Esta puesto en el modo ocultar a lo manta :troll:
Esku #14 Esku
Admirad la magia de mi melena :troll:
Skiner #20 Skiner *
#14 por favor mueve tu melena al viento :troll:
Presionen el gif {0x1f449}  media
Apotropeo #2 Apotropeo
Ahora mismo salgo a la calle y hago uno.
:troll:
Narmer #15 Narmer
Menudo calvario.
Skiner #21 Skiner
#15 Por eso crearon el calvinismo :troll:
