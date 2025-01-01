·
Un hostelero cierra su bar para las cenas porque «la gente prefiere paguitas a trabajar» y no encuentra personal
El aviso de un restaurante difundido en redes suscita dudas sobre las condiciones laborales ofertadas al no disponer de aspirantes.
etiquetas
hostelería
crisis
20 comentarios
actualidad
#2
Sandman
El perfil de siempre. Habría que ver las condiciones que ofrece.
7
K
71
#12
Verdaderofalso
#2
en estas noticias siempre se omite eso
2
K
48
#14
Tunguska08Chelyabinsk13
#12
la casualidad...
1
K
23
#3
bibubibu
*
Pues es gilipollas, seguro que su familia se podría desvivir por echarle una mano al pobre hostelero.
Que se joda el explotador hostelero.
En este país hay que cerrar por lo menos el 50% de la hostelería, sobran todos ellos. Hay más bares, cafeterias, hoteles, etc por metro cuadrado que baldosas.
6
K
65
#16
Tunguska08Chelyabinsk13
#3
Acabo diciendo:
Me voy a Andorra a ingresar la caja, que si no me la roba el Perro Sanche.
1
K
25
#4
JackNorte
Malditos esclavos que ahora tenemos que pagarles mas de 400 euros para competir con ayudas de extrema necesidad.
6
K
61
#5
Amperobonus
No entiendo las sequias si cada día hay uno de estos llorando
4
K
43
#8
JackNorte
#5
Porque son agua de mar.
Por eso esta subiendo. No por el cambio climatico
0
K
12
#1
LoboAsustado
y los empresarios prefieren esclavos a empleados...que cosas
3
K
37
#19
omega7767
#1
que ponga a su familia a trabajar que seguro que lo hacen de buena gana
1
K
18
#6
Leon_Bocanegra
*
Mantenemos a miles de personas con subsidios y paguitas, y mientras tanto falta personal en buenos restaurantes para trabajar: algo falla
»,
Que exagerado, miles de personas dice.
En Nox no hay tanta gente. Además , muchos de ellos no son personas.
1
K
27
#10
vicus.
Y dale con las pagutas.... Esta gentuza se piensa que con apenas quinientos euros al mes vives como un marajá.
1
K
26
#15
Whitefox
#10
Lo que les molesta es que no haya gente desesperada como para aceptar sus condiciones.
1
K
20
#9
Grahml
Si no dicen el nombre del restaurante, me es irrelevante la tontería del caradura de rigor.
0
K
20
#13
Verdaderofalso
*
#9
si no hace públicas las ofertas de empleo que ofrece, puede decir y llorar lo que quiera que no me creo nada.
Es más, espero que con esto algún inspector de trabajo acuda a verle
1
K
40
#20
Dene
Que ponga un cartel con las condiciones que ofrece, para saber
0
K
12
#17
Whitefox
No pasa nada, si no quiere mejorar sus condiciones hay cientos de establecimientos ahí fuera esperando dar el servicio.
0
K
10
#18
omega7767
con suerte también cierra por las mañanas
0
K
10
#11
Kuruñes3.0
*
En este país los emprendedores de chichinabo son un cáncer que debe ser erradicado. Tontos del culo que nadie contrataria ni de paseador de perros montamos un "negocio" que sólo se sostiene de robar a otros, y si cierran nunca es por ser unos inútiles de carerles la baba, es que Perro Sánchez y las paguitas y que la mala gente no "Consume en negocio de barrio".
La gente que lleva a gala defraudar y luego se queja de su pensión de mierda. Que habla de trabajar pero lo único…
» ver todo el comentario
0
K
7
#7
encurtido
Al margen de un hipotético abusivo margen de beneficios, el elefante en la habitación es que la hostelería en España tiene unos precios incompatibles con buenas condiciones laborales.
Si se generalizan unas buenas condiciones quedarán bares de los de toda la vida, en que una familia trabajando toda la semana de forma que es como si estuvieran recibiendo gente en casa, explotados al máximo pero es su negocio y no conocen otra cosa. Conviviendo con otros establecimientos estratégicos que paguen bien pero que sean 4 contados en la ciudad y muy caros, como en Francia.
Esto de que haya un bar cada 50 metros con gente contratada no familiar tiene su fin.
0
K
7
Ver toda la conversación (
20
comentarios)
