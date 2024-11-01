El Hospital Rey Juan Carlos incorpora el Da Vinci 5 y lidera la cirugía robótica pública en España  

El Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles ha dado un paso decisivo en la modernización de la cirugía pública al incorporar el Da Vinci 5, la plataforma de última generación en cirugía robótica. Con esta incorporación se convierte en el primer hospital público de España en disponer de este modelo y en realizar la primera intervención urológica con esta versión del robot a nivel nacional.
Cuantos de los 3,5 millones de empleados públicos mantendrían su puesto por necesario (o innecesario) en una empresa privada???
La empresa privada es la mayor incubadora de inútiles, hijos de papá ociosos, cargos administrativos totalmente prescindibles, redactores de informes para jefazos, burócratas, adjuntos, accionistas barrigudos, comisionistas ladrones, enchufados de familiares, etc que existe en el país.
Al menos los funcionarios tienen que opositar.
Para toda la vida, hoygan
Paga papá estado (vamos, los pringaos dicho en fino)))
Y papá estado también paga los pufos de las empresas privadas, entre otras, los comisionistas de las mascarillas, los enchufados de las empresas privadas con contratas con el estado, el dumping fiscal de las empresas privadas que tienen sede en Irlanda, los rescates y empresas privadas que piden favores, los terrenos regalados y subvenciones para que las empresas se instalen, los favorcillos a la SEAT y VW para que no se deslocalicen, la investigación, educación y desarrollo de muchos profesionales y patentes que acaban trabajando para las empresas privadas, etc.
De toda la vida