10
meneos
20
clics
El hospital asturiano HUCA recibe el galardón que le reconoce como hospital público con mejor gestión
Destaca que el tiempo de espera es de menos de 180 días en sus cinco servicios de referencia
|
etiquetas
:
huca
,
asturias
,
sanidad pública
,
gestión pública
,
gestión
,
españa
,
sanidad
8
2
0
K
123
actualidad
2 comentarios
#1
Antipalancas21
*
No estaban en Madrid, los mejores hospitales, por su gestión y cuadros médicos.
1
K
40
#2
Yoryo
En estos casos siempre me pregunto ¿quien da el premio?
0
K
11
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
