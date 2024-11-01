El Hospital de Alcorcón adjudicó a dedo casi 30.000 contratos menores en tres años y fraccionó parte de ellos en fraude de ley

El Hospital Fundación Alcorcón adjudicó 46 contratos menores a la empresa Garric Médica SL en 2023 para que le suministrara "equipos estériles universales". Son sólo una parte de los 117 que consiguió aquel año esta empresa española para proveer al centro sanitario público del sur de Madrid con material fungible estéril, clínico y quirúrgico, su especialidad: agujas, jeringas, guantes, apósitos... Algunos de los contratos ascienden apenas a 300 o 500 euros entre los etiquetados genéricamente como "equipos estériles universales", pero también lo