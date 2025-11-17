edición general
2 meneos
28 clics

Una hormiga parásita altera la mente de las obreras para que maten a su madre y convertirse en la nueva soberana

El equipo de investigadores descubrió que la reina invasora, al engañar a las hijas con una sustancia química, desencadena el matricidio dentro del nido

| etiquetas: hormigas , investigación
1 1 1 K 18 actualidad
4 comentarios
1 1 1 K 18 actualidad
#1 Quillotro
Con todos ustedes, la hormiga Ayuso. Tras descoronar a Casado y su fiel escudero Teo, pone su diana ahora en Feijoo... a quien destronará antes de enfrentarse al "malvado depredador" Perro Sanxe
0 K 19
HeilHynkel #4 HeilHynkel
mira, como todas las monarquias.
0 K 19
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
Tragedia griega
0 K 11
#2 Nuisaint
Borbonis formigae
0 K 7

menéame