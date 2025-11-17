·
Una hormiga parásita altera la mente de las obreras para que maten a su madre y convertirse en la nueva soberana
El equipo de investigadores descubrió que la reina invasora, al engañar a las hijas con una sustancia química, desencadena el matricidio dentro del nido
|
etiquetas
:
hormigas
,
investigación
1
1
1
K
18
#1
Quillotro
Con todos ustedes, la hormiga Ayuso. Tras descoronar a Casado y su fiel escudero Teo, pone su diana ahora en Feijoo... a quien destronará antes de enfrentarse al "malvado depredador" Perro Sanxe
0
K
19
#4
HeilHynkel
mira, como todas las monarquias.
0
K
19
#3
MoñecoTeDrapo
Tragedia griega
0
K
11
#2
Nuisaint
Borbonis formigae
0
K
7
