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‘Hora de decir adiós’: la posible nota de suicidio de Jeffrey Epstein está oculta al público

Un preso dijo que descubrió la nota luego de que Epstein fuera hallado herido en su celda, semanas antes de su muerte. Ahora se encuentra bajo llave en un tribunal.

| etiquetas: jeffrey epstein , suicidio , nota , oculta
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1 comentarios
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Mesto #1 Mesto
Dicen que dicen que van diciendo. No se yo en qué plano poner esto.
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menéame