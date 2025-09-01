La hora de los buitres

Llevábamos buena parte de la semana enfrascados en debatir la capital cuestión de si interrumpir la celebración de una prueba deportiva cortando la carretera con una pancarta o rompiendo las vallas de seguridad en la meta puede o debe etiquetarse como violencia, y compararse con las prácticas de desalojo por bombardeo indiscriminado o los francotiradores eligiendo víctimas a boleo en las colas del hambre en Gaza. Elija su víctima favorita, los ciclistas o los niños gazatíes. Suena a broma macabra y de mal gusto, pero no lo es; lo dicen en serio