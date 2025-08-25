El hongo que engorda a sus víctimas antes de devorarlas

Cordyceps militaris es un organismo bien conocido por su uso en medicina tradicional y gastronomía china (Figura 2). Parasita a las orugas, pero no las invade completamente ni las mata hasta que entran en fase de crisálida, es decir, la fase en la que experimentan la metamorfosis. Cordyceps incrementa el ansia de alimento de los gusanos de seda a los que infecta, de forma que aumentan de peso alrededor de un 10% respecto de los no infectados. Esto es llamativo, porque las infecciones agudas normalmente implican pérdida de apetito y de peso.
| etiquetas: hongo , parásito , cordyceps militaris , orgunas