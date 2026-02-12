edición general
Homenaje frustrado al cabo Francisco Javier Soria Toledo: una calle en Campanillas que deja descontenta a su familia: "es un insulto a la memoria de mi hijo"

"Esto es un insulto a la memoria de mi hijo", ha señalado Margarita Toledo, madre del cabo. Margarita ha denunciado públicamente la zona en la que se ha instalado la placa: una calle prácticamente intransitada que rodea un descampado. Aún así, lo que más afecta a la familia es la cercanía con otra vía que homenajea al Estado responsable de la muerte de Soria Toledo, la calle Israel. "Parece que está escondida. Ahí, metido en un cuartillo. O sea, ni una calle siquiera. ¿Es que no se ha merecido eso?", ha lamentado. La madre del militar ...

Rogue #1 Rogue
Es la derecha que tanto amáis los militares y los policías, no?
La derecha de vuestro alcalde que valora más un estado genocida que un propio vecino.
3 K 53
ipanies #2 ipanies
#1 La que ya demostró su miseria moral con el Yak-42 y que sigue siendo igual.
1 K 26
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
#1 Para más escarnio, este militar estaba en los Cascos Azules en el Líbano y murió por proyectiles israelíes que estaban supuestamente atacando a Hezbolá.
No es la primera vez que Israel ataca a misiones de la ONU o terceros países.
0 K 16

