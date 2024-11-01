·
Un hombre tuvo que ser sometido a una cirugía testicular tras ser golpeado por agentes de policía (euskera)
La policía agredió a dos hombres y una mujer en Sestao la madrugada del domingo y los arrestó. La mujer presentó una denuncia y el Departamento de Seguridad está investigando el incidente.
etiquetas
ertzaintza
sestao
porras
actualidad
actualidad
