edición general
6 meneos
12 clics
Un hombre tuvo que ser sometido a una cirugía testicular tras ser golpeado por agentes de policía (euskera)

Un hombre tuvo que ser sometido a una cirugía testicular tras ser golpeado por agentes de policía (euskera)

La policía agredió a dos hombres y una mujer en Sestao la madrugada del domingo y los arrestó. La mujer presentó una denuncia y el Departamento de Seguridad está investigando el incidente.

| etiquetas: ertzaintza , sestao , porras
5 1 0 K 66 actualidad
sin comentarios
5 1 0 K 66 actualidad

menéame