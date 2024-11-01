El hombre del sombrero verde y la hipocresía de los políticos

En enero de 1920 entró en vigor la Decimoctava Enmienda de la Constitución de EEUU, que no es otra que la que prohibía la fabricación, venta y transporte de bebidas alcohólicas. En definitiva, arrancó lo que todos conocemos como ley seca...Uno de los sitios donde era posible conseguir bebida sin dificultad era el Capitolio. De hecho, era un lugar con las máximas facilidades para ello, gracias a un señor conocido como El hombre del sombrero verde. Todos los políticos y funcionarios lo conocían bien y se aprovechaban de sus servicios.