Un hombre con orden de alejamiento hiere de gravedad a su expareja y a la madre y la hermana de esta

Un hombre con una orden de alejamiento en vigor ha sido detenido este domingo en Sant Antoni de Portmany (Ibiza) tras herir de gravedad a su expareja y, presuntamente, también a la madre y a la hermana de la víctima. La mujer ha sido evacuada en ambulancia a un centro hospitalario en estado grave. La agresión ha ocurrido a primera hora de la mañana en el domicilio familiar del municipio ibicenco y está siendo investigada como un caso de violencia de género.

Veelicus #3 Veelicus
Que le metan en la carcel y tiren la llave al mar, puta gentuza
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Titular y entradilla no coinciden. Hijas? Madre y hermana?
#2 Meinhard
#1 Corregido.Gracias.
