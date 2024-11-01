Hombre incendia su casa para matar arañas [Ing]

Los hechos comenzaron el lunes por la noche en Pocono Pines, cuando la Policía Regional de Pocono Mountain respondió a un incendio en la casa adosada de Sean McDermott, de 36 años, en Uncus Lane. El fuego se propagó rápidamente y causó daños en tres viviendas vecinas. Los investigadores afirman que el incendio se inició en el interior de la casa adosada de McDermott después de que, según se informa, este encendiera pequeños fuegos a lo largo del día y dijera a un amigo y a varios testigos que estaba intentando matar las arañas que había dentro