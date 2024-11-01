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Un hombre con un hacha como sistema de control del primer reactor nuclear

Un hombre con un hacha como sistema de control del primer reactor nuclear

Salvando las distancias, que son muchas, esto me recuerda a cuando se puso en marcha el primer reactor nuclear creado por el hombre. Un equipo de casi 50 personas y liderado por Enrico Fermi apostó por la ciencia, pero tenía a un hombre con un hacha como parte de la seguridad. Ese hombre era Norman Hilberry, un físico norteamericano. En la foto superior, es el hombre con gafas del extremo izquierdo de la última fila.

| etiquetas: hacha , control , reactor nuclear
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3 comentarios
6 2 0 K 114 Historia
Ripio #1 Ripio
Un hacha soluciona muchísimos problemas.
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#2 El_dinero_no_es_de_nadie
Safety Control Rod Axe Man o SCRAM, el nombre que se usa como parada de emergencia en muchos sistemas industriales.
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ayatolah #3 ayatolah
Lo de tener miedo a los cables e interruptores, era de los más normal. Hay que tener en cuenta que los hilos de los cables iban grapadas a las paredes por separado, mal aislados; las medidas de seguridad, escasas y los interruptores no estaban estandarizados.

Al que le interese el tema, puede leer el libro "En casa" de Bill Bryson. Habla un poco del tema y otras muchas más curiosidades.
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menéame