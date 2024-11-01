Un hombre con un hacha como sistema de control del primer reactor nuclear

Salvando las distancias, que son muchas, esto me recuerda a cuando se puso en marcha el primer reactor nuclear creado por el hombre. Un equipo de casi 50 personas y liderado por Enrico Fermi apostó por la ciencia, pero tenía a un hombre con un hacha como parte de la seguridad. Ese hombre era Norman Hilberry, un físico norteamericano. En la foto superior, es el hombre con gafas del extremo izquierdo de la última fila.