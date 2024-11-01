El hombre que extrae semen de zánganos para inseminar a la reina

Extraer el semen a mano es la técnica de Michael Waite, un apicultor escocés de 55 años, que se ha propuesto inseminar abejas reina para elevar la población ante problemas como parásitos o las bajas temperaturas. En su laboratorio, realiza esta tarea con paciencia y dedicación. La tarea de Waite consiste en estimular a los zánganos para que revelen sus órganos sexuales y eyaculen. Con el semen recolectado de varios machos, pueden fecundar a la reina con ayuda de equipos especiales. Se autodenomina "el hombre abeja" e insemina 1000 reinas al año