edición general
6 meneos
32 clics
El hombre que extrae semen de zánganos para inseminar a la reina

El hombre que extrae semen de zánganos para inseminar a la reina

Extraer el semen a mano es la técnica de Michael Waite, un apicultor escocés de 55 años, que se ha propuesto inseminar abejas reina para elevar la población ante problemas como parásitos o las bajas temperaturas. En su laboratorio, realiza esta tarea con paciencia y dedicación. La tarea de Waite consiste en estimular a los zánganos para que revelen sus órganos sexuales y eyaculen. Con el semen recolectado de varios machos, pueden fecundar a la reina con ayuda de equipos especiales. Se autodenomina "el hombre abeja" e insemina 1000 reinas al año

| etiquetas: semen , abejas , zánganos , reina
5 1 0 K 58 cultura
8 comentarios
5 1 0 K 58 cultura
jdmf #1 jdmf
¿Qué al rey Felipe le extraen qué..?
5 K 66
colipan #2 colipan
Pues tiene que ser asqueroso con Abascal
1 K 23
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Menéame  media
1 K 22
#5 mariopg
pues si que son zánganos, sí, que hay hasta que sacarles la leche
1 K 18
#8 Albarkas
El gran masturbador
0 K 17
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
Es que montarselo con letizia tiene que ser necrofilia casi...
0 K 10
Cancerbero #4 Cancerbero
este pavo no era el que cantaba eso de ¿ "opa, voy a hazé un corral"?
0 K 6
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
#4 opa voy a hazé que te corrá
1 K 20

menéame