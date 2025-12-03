Un hombre se enfrenta a 12 años de cárcel por violar a la hija menor de su mejor amigo en Mallorca: ”Me decía que era normal y que todo el mundo lo hacía”

Un hombre se enfrenta a una condena de 12 años de cárcel por, presuntamente, violar a una menor de edad en un domicilio de Inca (Mallorca). La víctima ha asegurado en el juicio que el mejor amigo de su padre la agredió sexualmente en varias ocasiones cuando ella tenía de entre siete y diez años.
