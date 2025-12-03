edición general
Un hombre se enfrenta a 12 años de cárcel por violar a la hija menor de su mejor amigo en Mallorca: ”Me decía que era normal y que todo el mundo lo hacía”

Un hombre se enfrenta a una condena de 12 años de cárcel por, presuntamente, violar a una menor de edad en un domicilio de Inca (Mallorca). La víctima ha asegurado en el juicio que el mejor amigo de su padre la agredió sexualmente en varias ocasiones cuando ella tenía de entre siete y diez años.

#3 Quaid
parece un caso claro de prostitución de menores
#4 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor
#2 Quaid *
Si el violador o proxeneta es senegalés no llega a portada, si fuera galés sí
#1 miraqueereslinda *
La noticia la he visto aquí: www.youtube.com/watch?v=RTW5aKAy6SM

Por cierto, un canal interesante que muestra casos aislados a diario, de esos que no supuestamente no existen..

Como por ejemplo lo que cuenta en primera persona este joven gay: x.com/AltRightEspan/status/1999065967482241248
