edición general
17 meneos
34 clics

Hombre con discapacidad intelectual es secuestrado por el ICE

Agentes del ICE se llevan a una persona con discapacidad intelectual en La Villita, Chicago.

| etiquetas: ice , discapacitado , secuestrado
12 5 0 K 151 CamisaParda
1 comentarios
12 5 0 K 151 CamisaParda
#1 JanSolo *
No tienen ningún miramiento al llevarse a alguien. Ni niños, ni ancianos, ni enfermos. Igual que hicieron los nazis.
2 K 44

menéame