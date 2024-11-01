edición general
Un hombre se curó inesperadamente del VIH tras un trasplante de células madre [EN]

Un hombre se ha convertido en la séptima persona en quedar libre de VIH tras recibir un trasplante de células madre para tratar el cáncer de sangre. Cabe destacar que también es el segundo de los siete que recibieron células madre que no eran resistentes al virus, lo que refuerza la idea de que las células resistentes al VIH podrían no ser necesarias para curar el virus.

"Ver que es posible una cura sin esta resistencia nos da más opciones para curar el VIH".

>> Idealmente, el hombre habría recibido células madre resistentes al VIH, pero no estaban disponibles, por lo que los médicos utilizaron células portadoras de una copia típica y una mutada del gen CCR5. En ese momento, el hombre recibía una terapia antirretroviral (TAR) estándar contra el VIH, una combinación de medicamentos que suprime el virus a niveles indetectables, lo que significa que no se puede transmitir a otras personas y reduce el riesgo de infección de las células del donante.
