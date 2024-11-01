Un hombre se curó inesperadamente del VIH tras un trasplante de células madre [EN]

Un hombre se ha convertido en la séptima persona en quedar libre de VIH tras recibir un trasplante de células madre para tratar el cáncer de sangre. Cabe destacar que también es el segundo de los siete que recibieron células madre que no eran resistentes al virus, lo que refuerza la idea de que las células resistentes al VIH podrían no ser necesarias para curar el virus.



"Ver que es posible una cura sin esta resistencia nos da más opciones para curar el VIH".