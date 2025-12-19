edición general
4 meneos
12 clics
Hombre con cuchillo y granada de humo mata a tres personas y hiere a nueve en Taiwán

Hombre con cuchillo y granada de humo mata a tres personas y hiere a nueve en Taiwán

Un hombre con un cuchillo y una granada de humo atacó indiscriminadamente a multitudes el viernes en la capital de Taiwán, matando a tres personas e hiriendo a otras nueve antes de saltar desde un edificio y morir, informaron autoridades. La policía declaró que el sospechoso fue declarado muerto en un hospital después de saltar desde el sexto piso del edificio, informó la Agencia Central de Noticias. El sospechoso, identificado como un hombre de 27 años llamado Chang Wen, lanzó una granada de humo cerca de una salida subterránea de la estación

| etiquetas: hombre , cuchillo , granadas , mata , tres personas , taipei , taiwán
3 1 0 K 59 actualidad
3 comentarios
3 1 0 K 59 actualidad
cocolisto #1 cocolisto
Aquí el video del chalado. Estaba en búsqueda por no presentarse al servicio militar.
www.leparisien.fr/faits-divers/masque-a-gaz-et-un-gilet-pare-balles-un
2 K 41
jonolulu #2 jonolulu
Uno que ha jugado demasiado al Counter Strike... :shit:
0 K 13
Don_Pixote #3 Don_Pixote
Entiendo que el miedo paraliza pero no me jodas… en el centro comercial te lías una multitud a tirarle sillas y mesas hasta que se le abra la cabeza
0 K 8

menéame