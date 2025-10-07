edición general
Un hombre que conducía sin permiso muerde a un policía local de Marchena que le ordenó parar en un control

Lo que comenzó como una infracción de tráfico va a tener consecuencias más serias para el conductor. Según ha informado la Policía Local de Marchena.

Pacman
Acopalipsis zombi. Llegó en octubre

*
está perfectamenente escrito
1 K 31
rob
Solo quería jugar...
1 K 25
Antipalancas21
Le contagio algo o solo fue una dentellada limpia. xD
0 K 20
cabobronson
Y si tengo permiso, puedo morder?
0 K 14
makinavaja
Los policias locales suelen ser tiernos y jugosos, bien almorzaos todos los días... xD xD xD xD xD
0 K 13
Spirito
#6 A ver, que los guardias civiles también tienen una buena tajada. xD
0 K 8
SeñorPresunciones
Pues habrá que vacunarse...
0 K 12
Spirito *
¿Se sabe si el policía le dijo? Me vas a comer la po*** :troll:

Pregunto, eh, pregunto. :roll:
0 K 8
#9 jjmf
Deberían multarlo por ir además sin collar.
0 K 6

