más visitadas
12724
clics
Kim Dotcom: Palantir ha sido hackeado
10521
clics
Trump lanza una amenaza sobre las midterms en Truth Social
5935
clics
Mapa topológico del mundo: al margen de consideraciones geométricas
6322
clics
Las familias rotas de 'El Juego de tu Vida', las demandas de divorcio y custodia provocadas por las confesiones pagadas del programa
5201
clics
Hace meses Mallorca empezó a multar a conductores en su ZBE. Ahora tiene un problema con los turistas alemanes
más votadas
793
El escándalo de las VPO salpica a las élites de Alicante y al PP: familias adineradas y sueldos de 70.000 euros se adjudicaron pisos protegidos
288
Robert Duvall, actor versátil sin apenas iguales, muere a los 95 años. (ENG)
286
Díaz firma con los sindicatos la subida del SMI, con la presencia de Sánchez
251
El 'sueño americano' a los 76 años: con medio pulmón y un marcapasos, conduce un Uber cada noche porque la sanidad privada le arruinó
281
Codirector del oscarizado ‘No other land’ vuelve a ser agredido por soldados israelíes
publicadas
en cola
7
meneos
11
clics
Histórico: BYD supera a Ford en ventas globales y redefine el mercado automotriz
Por primera vez, el gigante chino BYD rebasó al fabricante estadounidense en volumen de ventas anuales, consolidando su ascenso frente a las marcas tradicionales de Occidente.
|
etiquetas
:
byd
,
ford
,
ventas
,
supera
,
automóvil
,
coche
6
1
0
K
85
actualidad
4 comentarios
6
1
0
K
85
actualidad
#4
Gry
#2
Si hacen los manuales de taller y herramientas de diagnóstico accesibles y ponen las piezas en AliExpress con distribución desde la UE en 5 años se comen el mercado.
2
K
37
#3
azathothruna
Y solo recuerdo a la muchachada que fabricas de celulares y aspiradoras hacen tambien carros electricos, a una buena calidad, para estandares chinos, lo que quiere decir que para estandares europeos, son casi coches de lujo.
0
K
16
#1
DayOfTheTentacle
Bueno, bonito, barato...
Los peros ni idea. ¿Quién me ilumina?
0
K
11
#2
Laro__
*
#1
Me lo invento: La ausencia de talleres especializados y las demoras en la entrega de repuestos y... que es chino.
(Algunos BYD son unas p* máquinas que le dan mil vueltas a stellantis)
0
K
10
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
