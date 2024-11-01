edición general
7 meneos
11 clics
Histórico: BYD supera a Ford en ventas globales y redefine el mercado automotriz

Histórico: BYD supera a Ford en ventas globales y redefine el mercado automotriz

Por primera vez, el gigante chino BYD rebasó al fabricante estadounidense en volumen de ventas anuales, consolidando su ascenso frente a las marcas tradicionales de Occidente.

| etiquetas: byd , ford , ventas , supera , automóvil , coche
6 1 0 K 85 actualidad
4 comentarios
6 1 0 K 85 actualidad
Gry #4 Gry
#2 Si hacen los manuales de taller y herramientas de diagnóstico accesibles y ponen las piezas en AliExpress con distribución desde la UE en 5 años se comen el mercado.
2 K 37
azathothruna #3 azathothruna
Y solo recuerdo a la muchachada que fabricas de celulares y aspiradoras hacen tambien carros electricos, a una buena calidad, para estandares chinos, lo que quiere decir que para estandares europeos, son casi coches de lujo.
0 K 16
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Bueno, bonito, barato...

Los peros ni idea. ¿Quién me ilumina?
0 K 11
Laro__ #2 Laro__ *
#1 Me lo invento: La ausencia de talleres especializados y las demoras en la entrega de repuestos y... que es chino.

(Algunos BYD son unas p* máquinas que le dan mil vueltas a stellantis)
0 K 10

menéame