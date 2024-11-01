edición general
Histórica protesta antifascista en Alemania

Alianza resistir realiza acciones de resistencia civil como bloqueos de autopistas contra la fundación de las juventudes de la AfD

Parece que lo de ser un hijo de puta es degeneración profesional.

Mírales que simpáticos disparando agua con un cañón a los manifestantes, dando puñetazos y patadas como si fueran canguros a una mujer y siendo la misma basura humana a espuertas de las fronteras, una gran fraternidad.
Pues terroristas todos según Trump.
La democracia cristiana que controla la Unión Europea y muchos de sus estados, no se apuntó a la manifestación, porque pretende gobernar con la ultraderecha y no hay que blanquear a sus futuros socios.
Cosas de Cristianos con visión de futuro Nazi
