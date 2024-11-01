edición general
La historiadora Carmen Guillén analiza el Patronato de Protección a la Mujer: "Ahora lo punky es ser franquista"

"La juventud siempre se rebela contra el sistema imperante. Ahora lo punky es ser franquista. Aunque parezca inverosímil, ahora lo guay, lo 'cool', lo que te hace ser un antisistema, es ir en contra del discurso imperante sin reflexionar. Estoy segura que si esos jóvenes se parasen a reflexionar y a analizar lo que sucedía en el franquismo a nivel de derechos -no solo para las mujeres, sino la privación de libertad en general-, no tendrían ese discurso. Quizás lo que hemos fallado es en la educación", ha asegurado Guillén en una entrevista...

mmlv
¡Cuanta tontería! Lo punki hoy es lo mismo que en los 70: "do It yourself", enfrentamiento al poder, buscar alternativas al sistema, etc

Ser de ultraderecha precisamente es apuntalar el poder y el sistema

Ser punk nunca ha sido "cool", más bien todo lo contrario
EISev
Los punkis también se ponían en la chupa eso de "No Future, Destroy" pero era nihilismo, no cambiar un sistema por otro del pasado.
sotillo
#2 Ser punki siempre ha dado mucha pereza
reivaj01
#4 Pues según la tiparraca del artículo era lo guay, lo 'cool' :ffu:
YSiguesLeyendo
... con Europa Press. La historiadora enfrenta así los discursos "negacionistas" que hay en torno al franquismo y alerta de que hay una "continuidad total" con los pilares que sostenía la institución franquista y la corriente política que habla de "ideología de género" y "batalla cultural". "La continuidad es total. Todo este movimiento que estamos viendo de las 'trad wifes', de una vuelta de tuerca a la mujer tradicional, son ecos del pasado. No es que hayan vuelto, es que nunca se han terminado de ir, me temo", ha añadido.
uyquefrio
Entiendo que la frase solo busca llamar la atención o generar ruido.
Respecto al asunto en cuestión ¿son provocativos o al menos tratan de conseguirlo? Si, pero es la única coincidencia que podría llegar a existir, todo lo demás es reivindicar y legitimar el sistema y el poder pero nunca cuestionarlo (y no, el perro no es el poder).
UnoYDos
Bienvenidos a la era de la desinformación. Todo es punk, todo es facha, todo es machismo, todo es socialismo, todo es wokismo. El día de mañana pedirás patatas fritas y te servirán pescado.
