La historiadora Carmen Guillén analiza el Patronato de Protección a la Mujer: "Ahora lo punky es ser franquista"

"La juventud siempre se rebela contra el sistema imperante. Ahora lo punky es ser franquista. Aunque parezca inverosímil, ahora lo guay, lo 'cool', lo que te hace ser un antisistema, es ir en contra del discurso imperante sin reflexionar. Estoy segura que si esos jóvenes se parasen a reflexionar y a analizar lo que sucedía en el franquismo a nivel de derechos -no solo para las mujeres, sino la privación de libertad en general-, no tendrían ese discurso. Quizás lo que hemos fallado es en la educación", ha asegurado Guillén en una entrevista...