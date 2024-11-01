Un historiador explica todos los errores históricos de la nueva película de Alejandro Amenábar

Óscar Hernández entrevista al historiador y divulgador Rubén García para hablar sobre el cautiverio de Miguel de Cervantes en Argel. Comparan la historia real con el relato transmitido en "El cautivo", la nueva película dirigida por Alejandro Amenábar
| etiquetas: alejandro amenábar , cine , películas , miguel de cervantes , historia
Es cierto que basarse en un suceso real ocurrido a una persona real del pasado histórico pudiera inducir a error a algunos espectadores, pero sólo en el caso de que ignoren que el cine basado en hechos históricos raramente pretende ser fiel a la realidad… » ver todo el comentario