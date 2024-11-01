edición general
Un historiador explica todos los errores históricos de la nueva película de Alejandro Amenábar

Óscar Hernández entrevista al historiador y divulgador Rubén García para hablar sobre el cautiverio de Miguel de Cervantes en Argel. Comparan la historia real con el relato transmitido en "El cautivo", la nueva película dirigida por Alejandro Amenábar

Noctuar #3 Noctuar *
No pretende ser una película histórica sino que aprovecha un suceso real para escenificar una trama que es fruto de la imaginación de su autor. Es arte; no ciencia. Para conocer la historia ya están los manuales publicados por los académicos.

Es cierto que basarse en un suceso real ocurrido a una persona real del pasado histórico pudiera inducir a error a algunos espectadores, pero sólo en el caso de que ignoren que el cine basado en hechos históricos raramente pretende ser fiel a la realidad…   » ver todo el comentario
themarquesito #1 themarquesito
A mí lo que más me chirrió fue escuchar a Cervantes hablar de una barca con "un mástil de cuatro metros". Eso me tocó profundamente las narices.
Torrezzno #5 Torrezzno *
Es curioso que en vez de hacer una película sobre la gesta de hacer la mejor novela de la historia de la literatura se centran en donde amargan los pepinos. También es curioso que de una persona de la que apenas se sabia nada en su época, ni cuando nació, se sepa lo que hizo en Argel en cautividad. En fin, que de histórico tiene poco. No es más que retorcer la figura del mejor literato español para adecuarlo a lo que el director quería grabar
pip #2 pip
No hay ningún error histórico porque no es un documental.
elmileniarismovaallegar #4 elmileniarismovaallegar
Cuanto más ruido, más dinerito para Amenábar...
