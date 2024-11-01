Un historiador británico resume en una frase el mayor logro de Franco

El historiador británico Simon Sebag Montefiore, autor de obras que se han traducido a 48 idiomas y ganador entre otros premios del Book Award al mejor libro de historia del año y del JBC Book of the Year Prize, ha analizado la figura de Francisco Franco. En un artículo publicado en el diario The Daily Telegraph, fundado en 1855 y que vende más de 300.000 ejemplares diarios, el especialista afirma que "el logro más sorprendente del dictador español fue simplemente su supervivencia".