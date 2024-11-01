La historia del último gran jefe de los tehuelches en la Patagonia  

Cómo fue la odisea del cacique Chümjaluwun, alias Mulato, para resistir el avance de la ganadería. Siempre se argumentó que los tehuelches no supieron adecuar su cultura de cazadores nómades a los cambios de una economía sedentaria que proponía el avance de la ganadería en la Patagonia. No fue ese, sin embargo, el horizonte del cacique tehuelche Chümjaluwun, llamado “Mulato” por el color de su piel. En 1893, el gobernador de Punta Arenas, Magallanes, les concedió a Mulato y a su comunidad un permiso provisorio para ocupar y explotar 10.000 hect