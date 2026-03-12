edición general
La historia de Silván, el podenco abandonado en Mos: «Se nota que lo tiraron y le dieron una paliza»

Greta Lorenzo es una de esas personas que dedican su vida a la defensa de los animales. Su última historia es la de Silván, un podenco abandonado en las silvas -de ahí su nombre- en una parroquia de Mos. El martes por la noche, ella y la persona que alertó del hallazgo, se adentraron en el monte con unas linternas. «Lo encontré en medio de las silvas, sucio y lleno de heridas», comenta Greta, quien describe a Silván como un... Vídeo www.farodevigo.es/videos/mascotas/2026/03/12/rescate-silvan-podenco-ab

1 comentarios
TipejoGuti #1 TipejoGuti
Tengo otro podenco rescatado y muchas ganas de decir 2 cosas.
1º) Cazadores hijos de puta.
2º) PSOE cómplice por sacar a los animales de caza de la ley de protección animal.
