La historia de Robert Badinter, el hombre que guillotinó la guillotina en Francia hace 45 años [CAT]

Es una de sus frases más célebres, que el abogado desarrolló con alegatos humanistas sobre el tema: 'La pena de muerte no defiende a la sociedad, la deshonra'. Un argumento a raíz del cual, un siglo antes, había expresado el escritor Victor Hugo: la pena de muerte, dijo el autor de 'Los Miserables', 'es un signo específico y eterno de la barbarie. Francia se convirtió en el último país de Europa occidental que abolió la pena de muerte.

reivaj01
La guillotina es una barbaridad para el simple mortal,
pero para los borbones no la veo mal.

Mejor explicado (Grande Krahe):

La guillotina, por supuesto posee
El "chic" de lo francés
La cabeza que cae en un cesto
Ojos y lengua de través

Pero dejadme, ¡ay!
Que yo prefiera
¡La hoguera, la hoguera, la hoguera!
La hoguera tiene... que sé yo
Que solo lo tiene la hoguera
Castigadordepagascalers
Pues no veas cómo de útil sería poner a escoria como Mazón, pagascal o el subnorMAR ahí. A mucho derecharra se le quedaría la tontería de un corte. xD :popcorn:
