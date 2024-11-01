La historia de Robert Badinter, el hombre que guillotinó la guillotina en Francia hace 45 años [CAT]

Es una de sus frases más célebres, que el abogado desarrolló con alegatos humanistas sobre el tema: 'La pena de muerte no defiende a la sociedad, la deshonra'. Un argumento a raíz del cual, un siglo antes, había expresado el escritor Victor Hugo: la pena de muerte, dijo el autor de 'Los Miserables', 'es un signo específico y eterno de la barbarie. Francia se convirtió en el último país de Europa occidental que abolió la pena de muerte.
| etiquetas: guillotina , pena de muerte , francia , robert badinter
pero para los borbones no la veo mal.
Mejor explicado (Grande Krahe):
La guillotina, por supuesto posee
El "chic" de lo francés
La cabeza que cae en un cesto
Ojos y lengua de través
Pero dejadme, ¡ay!
Que yo prefiera
¡La hoguera, la hoguera, la hoguera!
La hoguera tiene... que sé yo
Que solo lo tiene la hoguera