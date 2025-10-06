edición general
De Historia y de Prehistoria. “Los Picapiedra” cumplen 65 años

“Los Picapiedra”, serie de dibujos animados que esta semana pasada cumplía la edad de jubilación, es un producto cargado de cuestiones ideológicas y políticas de mayor calado del que puede parecer en una lectura superficial. Era un medio para un mensaje. Uno muy concreto y muy propio de una época histórica determinada: la de la segunda posguerra mundial y su consecuencia más inmediata que fue la llamada Guerra Fría.

| etiquetas: prehistoria , picapiedra , 65 años
#3 concentrado
Para los creacionistas esta serie era de tipo documental.
devilinside #2 devilinside
A mí me moló la versión porno. Todo un clásico
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
Y aquellos anuncios de cigarrillos
www.youtube.com/watch?v=atDh1V07JDQ
