De Historia y de Prehistoria. “Los Picapiedra” cumplen 65 años

“Los Picapiedra”, serie de dibujos animados que esta semana pasada cumplía la edad de jubilación, es un producto cargado de cuestiones ideológicas y políticas de mayor calado del que puede parecer en una lectura superficial. Era un medio para un mensaje. Uno muy concreto y muy propio de una época histórica determinada: la de la segunda posguerra mundial y su consecuencia más inmediata que fue la llamada Guerra Fría.