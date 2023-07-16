La historia de los planetas en nuestro sistema solar [Eng]  

Una breve historia de los aproximadamente 30 objetos de nuestro sistema solar que en algún momento fueron considerados planetas. Si bien los planetas en sí pueden parecer constantes y atemporales, la forma en que definimos el término “planeta” ha cambiado drásticamente a lo largo de los siglos. Aquí está mi línea de tiempo de todos los objetos considerados planetas en nuestro sistema solar, seguida de una rápida descripción de cada período de tiempo. La palabra «planeta» proviene del término griego antiguo «planḗtēs», que significa «vagabundo».
| etiquetas: historia , planetas , sistema solar , infografia