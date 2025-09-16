La historia olvidada de los últimos fusilados del franquismo: “Aquello no fue un juicio ni tuvo nada que ver con la justicia”

Hay historias que, como las balas, no se pueden esquivar. En mayo de 2020, todavía en plena pandemia de coronavirus, la escritora y periodista Aroa Moreno Durán paseaba junto a su hijo por un bosque cuando, de repente, una ráfaga de disparos tronó a su alrededor. Asustados, abandonaron rápidamente el lugar, y no fue hasta unas horas después que la madre averiguaría que, durante su paseo, se habían introducido sin querer en un campo de tiro.