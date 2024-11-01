La historia no esperará la unanimidad de Europa [ING]

Con el sistema actual, un solo Estado miembro puede bloquear la acción colectiva. A veces, las objeciones se presentan de buena fe. Cada vez con más frecuencia, no es así. Hungría, bajo el mandato de Viktor Orbán, ha demostrado repetidamente cómo la unanimidad puede utilizarse como arma para obstruir posiciones comunes, retrasar respuestas y debilitar la credibilidad de Europa en el exterior. El resultado es la parálisis.
| etiquetas: europa , unanimidad , defensa
Creo que el actual gobierno de la Unión no es húngaro.
Europa ahora paga el precio de un sistema de toma de decisiones diseñado para una era diferente, una Unión más pequeña y un mundo más predecible. En ningún ámbito es este fracaso más visible que en política exterior, seguridad y defensa.
La unanimidad debe reducirse a una mayoría cualificada de 2/3 y listo.