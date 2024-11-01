edición general
13 meneos
12 clics
La historia no esperará la unanimidad de Europa [ING]

La historia no esperará la unanimidad de Europa [ING]

Con el sistema actual, un solo Estado miembro puede bloquear la acción colectiva. A veces, las objeciones se presentan de buena fe. Cada vez con más frecuencia, no es así. Hungría, bajo el mandato de Viktor Orbán, ha demostrado repetidamente cómo la unanimidad puede utilizarse como arma para obstruir posiciones comunes, retrasar respuestas y debilitar la credibilidad de Europa en el exterior. El resultado es la parálisis.

| etiquetas: europa , unanimidad , defensa
10 3 0 K 97 politica
7 comentarios
10 3 0 K 97 politica
Difunto #4 Difunto
Nunca entendí la rápida ampliación del UE de 12.. a 15.. y rápidamente a 27 con todos estos países del este.. se trataba de geopolítica para alejarlos de la esfera de Rusia? o de conseguir países para instalar fabricas con mano de obra más barata en "casa"? Lo que no entiendo es como se ha dejado que las iniciativas que puedan tener los países principales (Francia, Alemania, Italia, España antes UK) pasen por lo que un golondrino en Hungría o Bulgaria quiera.. la ampliación tenía que…   » ver todo el comentario
2 K 35
#2 Poligrafo
Patada a Hungria y fuera de la UE.
2 K 32
Difunto #5 Difunto
#2 A veces se me pasa por la cabeza una refundación con un grupo de países fuertes y claramente alineados, pactando una presidencia con ciertos poderes ejecutivos, un ejercito común (aunque sea formado por sub-ejercitos).. y una serie de estados asociados con beneficios (moneda, mercado común, espacio Schengen..) pero sin representación formal en la toma de decisiones del bloque fuerte. Igual es una locura.. pero llamadme loco.
0 K 7
Enésimo_strike #7 Enésimo_strike
#2 eso no soluciona el problema de fondo, que es la unanimidad. Hoy sacas a Hungría por Orban ¿que te garantiza que mañana no sale otro Orban en otro país? Con cambiar las normas a una mayoría de 2/3 ya se mejoraría mucho más que echando al Orban de turno.
0 K 11
aupaatu #3 aupaatu *
Y los responsables del servilismo con los Sionistas y el Imperio Nortemericano,también son los mismos que los que aplicaron aranceles a China, porque para sancionar a Rusia parece que no tuvieron este problema.
Creo que el actual gobierno de la Unión no es húngaro.
1 K 25
gelatti #1 gelatti *
Durante años, estuvo claro hacia dónde se dirigía el mundo. Las señales de alerta no eran sutiles. Se debatían, documentaban y se ignoraban repetidamente.

Europa ahora paga el precio de un sistema de toma de decisiones diseñado para una era diferente, una Unión más pequeña y un mundo más predecible. En ningún ámbito es este fracaso más visible que en política exterior, seguridad y defensa.

Con el sistema actual, un solo Estado miembro puede bloquear la acción colectiva. A veces, las…   » ver todo el comentario
1 K 22
riska #6 riska
Bueno, la democracia es una fórmula para gobernar frente a la diversidad.
La unanimidad debe reducirse a una mayoría cualificada de 2/3 y listo.
0 K 10

menéame