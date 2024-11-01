La historia no contada de las cuevas marinas: Residuos antropogénicos perdidos y encontrados en entornos marinos confinados (ENG)

Las cuevas marinas semisumergidas sirven como sumideros de desechos antropogénicos. Los plásticos predominaron, en su mayoría fragmentos, residuos de consumo y envases. Se predijo que las cuevas con mayor superficie de playa e hidrodinámica moderada retendrían más desechos. Las cuevas de corredor atraparon escombros en los extremos, mientras que las cuevas de domo mostraron depósitos difusos. La acumulación de escombros supone riesgos para la foca monje del Mediterráneo, en peligro de extinción.