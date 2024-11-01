La historia de Matthew DeMeritt, el hombre sin piernas que iba dentro de E.T. el extraterrestre

Más de 40 años después, la gente sigue pensando que E.T. era un robot y se olvida de los tres actores que se pusieron su traje y sólo salieron en los créditos como “Movimiento especial”. Con el paso del tiempo y los avances en tecnología, también se ha establecido en el imaginario colectivo que aquel visitante de otro planeta era un autómata, un antecesor de los animatronics de Five Nights at Freddy’s. Pero no. Debajo de todo había una persona de carne y hueso: Matthew DeMeritt.