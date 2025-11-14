La historia del eucalipto rojo de Paiporta: ha resistido a la riada de 1957 y la DANA de 2024  

Susana Domínguez, ingeniera forestal y presidenta de Bosques Sin Fronteras, ha destacado el papel que jugó este árbol en concreto: Este es un superviviente. Representa lo que significan los árboles en el territorio, tan importantes como la contención de erosión. De haber habido más árboles en las zonas más altas del barranco, el efecto de erosión en el terreno hubiese sido mucho menor. Por eso incide en el papel que juega la naturaleza. "Los árboles lo dan todo y que pasan desapercibidos"