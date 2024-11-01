Historia de las coordenadas geográficas

Si nos referimos a la latitud, es la distancia entre un punto de la superficie de la tierra y el Ecuador. Se mide en grados, desde 0º en el Ecuador a 90º en el Polo Norte y 90º en el Polo Sur. Tanto los fenicios (600 AC) como los polinesios (400 AC) usaban los cielos para calcularla. A lo largo de los siglos, fue aumentando la complejidad de los artefactos para medirla. Es el caso, por ejemplo, del gnomon y el kamel árabe, con los que se medía la altura del sol y las estrellas sobre el horizonte.