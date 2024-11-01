edición general
La historia de 'Animals' de Pink Floyd, en un documental breve y gratuito

La historia de 'Animals' de Pink Floyd, en un documental breve y gratuito  

Hoy os traemos este documental sobre la historia de un disco clave en el género del rock progresivo, 'Animals' de Pink Floyd, el cual podéis ver gratuito en vídeo en Youtube.

ewok #2 ewok
Tremendo tocho.
PaCuMen #1 PaCuMen
Pues habrá que echarle un vistazo. Pink Floyd fue la banda responsable de mi pasión por la música, por el rock y, curiosamente, en aquellos tiempos, "Animals" creo que era el disco que menos me gustaba. Con el paso de los años, sin embargo, me parece que ha envejecido por lo menos a mi criterio de una forma fantástica y no tengo reparos en decir en que quizás se ha convertido en mi segundo favorito de la banda.
Bowsers #3 Bowsers
#1 yo no tengo ningún reparo en decir que es mi favorito. Reparos tendría si fuera a decir que es el AMLOR.
