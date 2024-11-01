·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8800
clics
La doble demagogia sobre el colegio de los hijos de Pablo Iglesias y las cuentas de Canal Red
7356
clics
La portada de no creértela de 'La Razón' este domingo sobre Ayuso: "La prensa en Corea del Norte es más sutil"
6115
clics
Terremoto en EEUU: una foto demostraría que Epstein le vendió una mujer a Trump por 22.500 dólares
4825
clics
Mariló Montero le dice a Broncano que ya no se puede decir nada: su respuesta, para esculpirla en piedra
6362
clics
Antonio Maestre: "Me han echado del Congreso"
más votadas
492
El Congreso veta la reducción de jornada laboral
613
Von der Leyen anuncia la suspensión del acuerdo comercial UE-Israel
528
Mariló Montero le dice a Broncano que ya no se puede decir nada: su respuesta, para esculpirla en piedra
558
Israel lanza un ataque terrorista en Qatar con el objetivo de matar a los negociadores de Hamás
472
“Bueno, pues ahora corregimos nuestro informe de 300 páginas que dice lo contrario”, responde Amnistía Internacional a Almeida, que ha dicho que para él no hay un genocidio en Gaza
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
38
clics
La historia del animal con más cromosomas
El ADN de la mariposa Niña del Atlas revela que su genoma se fragmentó a lo largo de los últimos tres millones de años, dando lugar a un total de 229 pares de cromosoma
|
etiquetas
:
ciencia
,
mariposas
9
1
0
K
117
ciencia
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
1
0
K
117
ciencia
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
MoñecoTeDrapo
Código espagueti IRL
0
K
14
#2
estemenda
Era prometedora en la investigación de remedios contra el cáncer pero el cambio climático se las está cargando.
Joder, últimamente happens shit todas las veces.
0
K
10
#3
tiesta
Cuánto hay todavía por estudiar e investigar . Pero el salseo político y el fútbol copan el espacio mediático .
0
K
6
#4
Doisneau
Abascal
#teahorrounclick
2
K
32
#5
Flogisto
#4
Tu comentario parece tener la intención de insultar. ¿Consideras ciertas condiciones cromosómicas dignas de desprecio?
0
K
10
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Joder, últimamente happens shit todas las veces.
#teahorrounclick