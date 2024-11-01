edición general
La historia del animal con más cromosomas

El ADN de la mariposa Niña del Atlas revela que su genoma se fragmentó a lo largo de los últimos tres millones de años, dando lugar a un total de 229 pares de cromosoma

5 comentarios
Código espagueti IRL
Era prometedora en la investigación de remedios contra el cáncer pero el cambio climático se las está cargando.
Joder, últimamente happens shit todas las veces.
Cuánto hay todavía por estudiar e investigar . Pero el salseo político y el fútbol copan el espacio mediático .
#4 Tu comentario parece tener la intención de insultar. ¿Consideras ciertas condiciones cromosómicas dignas de desprecio?
